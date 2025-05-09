Новоизбранный папа Лев XIV отслужил свою первую мессу как понтифик в Сикстинской капелле вместе с кардиналами, избравшими его преемником папы Франциска.

В этом участие кардиналов завершается, сообщают Reuters и Associated Press.

Служба состоялась в той же часовне, где проходили выборы папы.

После мессы начался совместный обед Льва XIV и кардиналов, после чего они смогут покинуть Ватикан и вернуться в свои жилища по всему миру.

Как отмечает Reuters, преемник папы Франциска унаследовал ряд серьезных вызовов, начиная от дефицита бюджета Ватикана и заканчивая разногласиями относительно того, должна ли церковь быть гостеприимнее к ЛГБТ-сообществу и разведенным и должна ли она позволять женщинам играть большую роль в обществе.

Одной из подсказок о том, каким церковным лидером будет Лев, был выбор имени, которое часто используют понтифики, чтобы послать сигнал о приоритетах своего нового папства.

Последним папой с этим именем был Лев XIII, возглавлявший Церковь с 1878-го по 1903 год. Он был известен своим пристальным вниманием к вопросам социальной справедливости, и ему часто приписывают закладывание основ современного католического социального учения.

По данным АР, Роберт Френсис Превост отметился критикой администрации президента США Дональда Трампа, в частности ее миграционной политики.

Новый понтифик имеет двойное гражданство США и Перу, где он работал десятилетиями, сначала миссионером, а затем епископом Чиклайо с 2015-го по 2023 год.