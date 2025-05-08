Новым папой римским избран 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял себе имя Лев XIV.

На балкон базилики Святого Петра в Ватикане вышел кардинал Доминик Мамберти и объявил по-латыни: "Habemus Papam!", что означает "у нас есть папа". Далее он представил нового понтифика и назвал его новое имя в качестве главы церкви.

Затем на балконе появился и сам новый папа.

Впервые понтификом стал уроженец США. Ранее Ватикан негласно сопротивлялся избранию папы из США из-за статуса сверхдержавы и светского влияния этой страны.

Роберт Фрэнсис Прево родился в Чикаго. Имеет математическое образование, окончил семинарию Ордена Святого Августина. Рукоположен в священники в 1982 году, вскоре после этого присоединился к миссии августинцев в Перу.

В США вернулся в конце 90-х, а вскоре стал генеральным приором Августинского ордена.

Рукоположен в епископы в 2014 году папой Франциском, в 2020-м назначен апостольским администратором в Перу.

В феврале 2025 года Франциск возвел его в сан кардиналов-епископов (старших кардиналов).

Прево считается сторонником умеренных взглядов в католической церкви и, вероятно, сохранит наследие покойного папы римского Франциска.

Дата конклава, который начался 7 мая, была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон папы Франциска 26 апреля.