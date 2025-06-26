США создадут еще две буферные зоны на границе с Мексикой для сдерживания мигрантов

Министерство обороны создаст еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы США с Мексикой. Об этом сообщают Военно-воздушные силы США.

Как отмечает издание ABC News, в буферных зонах американские военные могут временно задерживать нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу, до тех пор, пока их не передадут пограничникам.

По информации ВВС США, участок границы протяженностью более 400 км в Техасе вдоль реки Рио-Гранде в округах Камерон и Идальго будет передан из Международной комиссии по границам и водным ресурсам и будет считаться частью Объединенной базы Сан-Антонио, штат Техас.

Другая буферная зона будет создана в западной Аризоне и будет считаться частью базы морской пехоты в Юме.

ВВС также заявили, что члены Объединенной оперативной группы "Южная граница" под руководством Северного командования США будут действовать в пределах этих зон.

"В их обязанности входит усиление выявления и мониторинга с помощью стационарных постов и мобильных патрулей, временное задержание нарушителей до передачи их соответствующим правоохранительным органам, а также содействие в установке временных ограждений и знаков для обеспечения безопасности территории", – говорится в заявлении ВВС.