Google выпустила ИИ-агента для кодеров

Корпорация Google представила ИИ-агента для помощи в программировании. Он понимает промпты на обычном языке при работе с терминалом.

Gemini CLI призвать снизить сложность традиционных интерфейсов программирования, позволяя разработчикам использовать обычный язык при работе с ИИ.

«С помощью Gemini CLI вы сможете естественно общаться с компьютером, решать проблемы, объединять сложные рабочие процессы и делать гораздо больше, чем ранее», - отметил старший инженер-программист в Google Тейлор Маллен.

ИИ-агент предоставляет доступ к ПО Gemini AI через терминал — текстовый интерфейс, в котором разработчики вводят команды для управления компьютером. Хотя он ориентирован на помощь в написании кода, инструмент можно использовать для выполнения разных задач вроде генерации видео или настройки простого веб-сайта.

Gemini CLI имеет открытый исходный код. Благодаря этому есть возможность изучить модель и убедиться в его безопасности. Доступ к сервису открыт из любого личного аккаунта Google по бесплатной лицензии Gemini Code Assist.

Стандартно доступно 60 запросов в минуту и 1000 — в день. При оплате базовой платной подписки лимиты увеличиваются до 120 и 1500 соответственно.

В апреле 2024 года Google представила ИИ-модель для программистов Gemini Code Assist.