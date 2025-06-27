В Чехии ужесточают миграционную политику

Нижняя палата чешского парламента 27 июня одобрила коалиционную поправку, цель которой, по словам инициаторов, заключается в улучшении мониторинга перемещения и проживания просителей убежища и мигрантов.

Изменения также направлены на ускорение процедуры предоставления международной защиты и ограничение злоупотреблений этим статусом. Проект поправки, базирующийся на миграционном пакте Европейского союза, будет передан на рассмотрение в Сенат.

По предложению оппозиционной партии ANO нижняя палата приняла поправку, предусматривающую возможность аннулирования или непродления пребывания в стране иностранца, который трижды в течение года совершил правонарушения, зафиксированные в уголовном реестре. В кражи в магазинах, нанесение телесных повреждений, грубое насилие и использование пиротехники на спортивных матчах.

Также будет изменен закон, принятый на фоне притока в страну большого количества украинских беженцев. Государство сможет и дальше отклонять заявления на предоставление временной защиты от тех беженцев из Украины, которые уже имеют или имели этот статус в другой стране Евросоюза.

Новой возможностью прекратить выдачу статуса временной защиты станет уведомление, которое МВД подаст Европейскую комиссию о том, что существует риск исчерпания возможностей по управлению последствиями массового притока беженцев.

В проекте также указано, что, если иностранец был выслан из страны, но больше не сможет подать ходатайство о предоставлении убежища. Если решение примет о высылке другая стана ЕС, то такое решение со стороны Чешской Республики больше не понадобится. Процедура отказа в предоставлении международной защиты и решение о возвращении иностранца в страну происхождения будет объединена в одно целое. Суды будут рассматривать вопрос о целесообразности вынесения приговора о высылке, если иностранец осужден за уголовное преступление. Мигранты также должны будут проходить эпидемиологическое обследование по новым правилам. Полиция и власти смогут использовать информацию с мобильных телефонов мигрантов для их идентификации, пишут чешские СМИ.

По данным Министерства внутренних дел, власти также смогут определять место жительства просителей убежища и предписывать им пребывание в лагерях для беженцев.

Власти смогут ограничивать социальные стандарты просителей убежища в отношении размещения и питания и ограничивать их доступ к рынку труда. Департамент по вопросам убежища и миграционной политики должен принимать решения в более короткие сроки. В случае подачи апелляции суды должны будут быстрее выносить решение.