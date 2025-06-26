На границе Беларуси с Польшей скопилось 2,3 тысячи легковушек

Очередь легковых авто на въезд в Польшу продолжает увеличиваться, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), в очереди находятся 2300 единиц. За 24 часа скопление легковушек перед данным погранпереходом увеличилось на 190 авто. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 35%», - информирует ведомство.

По состоянию на 12:00 въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 270 легковушек.

Наибольшее скопление грузовиков находится перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) — 570 фур. За 24 часа его контрольные службы оформили всего 12% авто от нормы.

Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) приняли на свою территорию 27% большегрузов.

Более 490 единиц грузового транспорта фиксируется перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина), его сотрудники оформили 28% большегрузов.