На границе Беларуси с Польшей скопилось более 2 тысячи легковушек, сообщает Госпогранкомитет.

«Въезда на польскую территорию через пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 2070 легковых автомобилей и 41 автобус. Сопредельная сторона за сутки приняла из Беларуси 31% легковушек от нормы», - информирует ведомство.

Пропуска в литовские погранпереходы Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 1040 грузовиков. Их контрольные службы за 24 часа приняли на свою территорию 20% фур от нормы.

Более 400 большегрузов скопилось перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина). Его сотрудники пропустили в Латвию 37% грузовиков от нормы.

Въезда в Польшу перед Кукурыками (Козловичи) ожидают 20 фур.