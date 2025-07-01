На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1,7 тысячи грузовиков

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1,7 тысячи машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 въезда в ЕС на всех направлениях ожидают 1765 единиц грузового транспорта», - говорится в сообщении.

Меньше всего фур за сутки проследовало на сопредельную территорию через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 12% транспорта от нормы, т.е. 360 из 500 авто.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 460 грузовиков, его сотрудники за 24 часа выполнили норму по пропуску фур на 19%.

Более 580 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). По данному маршруту в Евросоюз проследовал 31% транспорта.

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 2055 авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 33% легковушек от нормы.

Также въезда в Литву перед погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 130 единиц легкового транспорта.