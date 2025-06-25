Последнее обновление: 25.06.2025 15:34

В Беларуси предлагают законодательно закрепить понятие «каршеринг» как отдельный вид услуг

ГАИ предлагает урегулировать каршеринговые услуги отдельным нормативным правовым актом. Об этом сообщил начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков на семинаре-совещании по вопросам безопасности дорожного движения.

«МВД совместно с Мингорисполкомом вышли с инициативой о разработке нормативного правового акта, регулирующего сферу оказания услуг по аренде транспортных средств и средств персональной мобильности», – сказал Виктор Ротченков, которого цитирует БелТА.

По его словам, предлагается закрепить обязанность проверки получателей услуг каршеринга на наличие действующего водительского удостоверения, ограничений в праве управления транспортными средствами.

В отношении арендных электросамокатов предлагается ввести ограничения их размещения, дополнительные скоростные ограничения в потенциально опасных местах, а также установить полный или частичный запрет движения на определенных территориях (территориях учреждений образования, парков, объектов историко-культурной ценности).

Предполагается, что конкретные места ограничений должны будут определяться местными органами власти.

В ходе совершенствования правового регулирования данной сферы, по словам Виктора Ротченкова, представляется необходимым: законодательное закрепление понятия «каршеринг» как отдельного вида услуг, определение порядка оказания услуги и осуществления контроля со стороны государственных органов, права и обязанности субъектов такой услуги, в том числе по профилактике правонарушений. Также видится необходимым определить перечень требований к оборудованию и оформлению транспортных средств, предоставляемых в рамках оказания услуги.

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