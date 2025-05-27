В Беларуси откорректировали порядок работы автостоянок и парковок

Лукашенко 27 мая подписал указ № 218, которым вносятся изменения в указ от 3 октября 2006 года № 589 "Об упорядочении работы автомобильных стоянок и автомобильных парковок", сообщает его пресс-служба.

Документом, в частности, уточняются условия организации и содержания автопарковок, за пользование которыми будет взиматься плата, исключается обязательное условие по оснащению платных парковок устройствами по учету времени и расчету платы, а также техническими средствами, препятствующими выезду транспортного средства (ТС) с парковки в случае невнесения платы.

Указом определяются категории транспортных средств, плата за парковку которых не взимается. К ним отнесены ТС оперативного назначения, а также используемые в целях обеспечения обороноспособности, правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания медицинской помощи (в том числе скорой медпомощи), национального оператора почтовой связи и другие.

Автомобильные парковки, расположенные на рынках, возле торговых объектов и объектов социально-культурного назначения, остаются бесплатными.

Указ направлен на уменьшение транспортной и экологической нагрузки на центральные части городов, повышение эффективности функционирования парковочного пространства и платежной дисциплины автовладельцев в части пользования парковками.

Порядок работы автомобильных парковок и стоянок, а также взимания платы за них будет определен Советом министров.

Нормы указа в части введения нового порядка работы автопарковок и стоянок вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.