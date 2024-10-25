Минтранс Беларуси внес поправки в требования к станциям техобслуживания

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 84 от 17 сентября 2024 г. скорректировано Положение о требованиях к диагностическим станциям. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства № 79 от 26 августа 2022 г.

В частности, уточнены требования о необходимости наличия на диагностической станции средств измерений и технологического (диагностического) оборудования, непосредственно необходимых для контрольно-диагностических работ в отношении определенных категорий транспортных средств.

Кроме того, повышена ответственность работников СТО, а также предусмотрена возможность отсутствия отдельного производственного помещения для выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Помимо этого, предусмотрено расширение различных вариантов устройства дорожного покрытия для площадок для транспортных средств, ожидающих или прошедших государственный техосмотр, а также подъездных путей и проходов к помещениям для контроля тормозных систем мототранспортных средств.

В документе говорится про обеспечение возможности проверки технического состояния и конструкции транспортных средств в том числе на тупиковой линии, предоставление права реализации различных вариантов размещения знаков об ограничении высоты и ширины проезда транспортного средства.

Как пояснил Минтранс, документ направлен на «развитие сети диагностических станций в Республике Беларусь, в том числе в тех районах, где диагностические станции отсутствуют или являются единственными».

Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.