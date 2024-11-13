Правительство Беларуси внесло уточнения в вопросы утилизации транспортных средств

Постановлением Совета министров № 830 от 12 ноября 2024 г. внесены изменения в постановление правительства от 1 июля 2019 г. № 437 «Об утилизации транспортных средств».

В постановление № 437 Совмин 18 июня 2024 г. внес изменения в части уточнения ставки утилизационного сбора для транспортных средств, ввозимых с территории государств – членов ЕАЭС. Эта норма касалась транспорта, с даты выпуска которого таможенным органом страны ЕАЭС до момента представления в Беларусь документа об исчислении и уплате сбора прошло менее одного года. Критерием при определении ставки в отношении такого транспорта является заключение о независимой оценке транспортного средства, выданное юрлицом, осуществляющим оценочную деятельность.

Постановлением № 830 предусмотрено, что указанные положения не применяются в отношении ввозимых (ввезенных) с территории государств – членов ЕАЭС транспортных средств, если:

такие транспортные средства были зарегистрированы не менее одного года в государстве – члене ЕАЭС в любой период до дня представления документа, отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора;

продавец (поставщик) или покупатель таких транспортных средств, указанный во внешнеторговом договоре, является представителем изготовителя транспортных средств на территории Беларуси, указанным в одобрении типа транспортного средства, и при этом плательщик утилизационного сбора является покупателем, указанным в таком внешнеторговом договоре.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2024 г.