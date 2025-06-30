Последнее обновление: 30.06.2025 14:21

В Беларуси собираются повысить плотность охраны южных участков госграницы

В Беларуси повысят плотность охраны госграниц в южном направлении. Об этом сообщил председатель Госпогранкомитета Константин Молостов в эфире гостелеканала.

"В соответствии с обстановкой есть решение - планомерно мы повышаем плотность охраны государственной границы. В первую очередь путем создания новых подразделений, строительства новых военных городков, пограничных застав на южном направлении", - заявил Молостов.

По его словам, речь идет о государственной программе, которую и должны выполнить белорусские пограничники.

Ситуацию на южном направлении, где Беларусь граничит с Украиной, Молостов назвал "привычно напряженной".

"В этом году планируется ввести в строй шесть новых военных городков, подразделений пограничных застав", - сообщил он.

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