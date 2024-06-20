ГПК Беларуси взволновало увеличение украинских военных и техники на границе

Госпогранкомитет Беларуси взволновало увеличение концентрации украинских военных и техники на границе. Это следует из опубликованного ведомством сообщения.

В нем сообщается, что в последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение "группировки украинских вооруженных формирований", в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения", - перечислило ведомство замеченную технику.

Утверждается, что белорусские пограничники на границе с Украиной несут службу в усиленном режиме и совместно с Министерством обороны реагируют на изменение обстановки путем "увеличения плотности прикрытия государственной границы, в том числе за счет возможностей оснащенных современным вооружением и военной техникой маневренных групп южного направления". Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима государственной границы.

"Действия по обеспечению пограничной безопасности осуществляются в тесном взаимодействии с частями и соединениями Вооруженных Сил Республики Беларусь и направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности", - заявили в ГПК.