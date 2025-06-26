Последнее обновление: 26.06.2025 15:14

В пункте пропуска «Бенякони» 26-30 июня будут ремонтировать дорожное покрытие

С 26 июня по 30 июля 2025 года в пункте пропуска «Бенякони» (сопредельный литовский - «Шальчининкай») будет осуществляться ремонт дорожного покрытия на выезд из Беларуси. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

«В связи с этим движение выезжающих транспортных средств будет организовано через полосу встречного движения по въездному направлению, о чем будут информировать установленные указатели», - информирует ведомство.

ГТК просит граждан учитывать эту информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу.



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