Последнее обновление: 17.03.2021 17:35

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 305270 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 марта 2021 года выросло до 305270 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2121 человек.

Выздоровели и выписаны 296183 (+1305) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2121 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1124 человек (6,57% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5139195 (+17104) тестов на коронавирус.

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