Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси превысило 300 000 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 марта 2021 года выросло до 300 146 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 2078 человек.

Выздоровели и выписаны 290 865 (+1243) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2078 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 186 человек (8,25% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 068 251 (+14377) тест на коронавирус.