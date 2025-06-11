В Беларуси на четверг объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси на 12 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра по юго-западу.

Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в четверг будет облачно, по западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами по северо-востоку — сильные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер ночью прогнозируется переменных направлений, днем северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в юго-западных районах с порывами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8…+14 °C. Днем будет +13…+19 °C.