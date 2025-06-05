Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси и на 6 июня

В Беларуси 6 июня объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах при грозах ожидаются сильные ливни, в дневные часы град. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, днем при грозах местами возможно шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, в отдельных районах - до 21-24 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, в юго-восточных районах - плюс 30-32 градуса.