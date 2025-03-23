В Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси сегодня из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Согласно информации, сегодня ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный порывистый, местами, а по западу во многих районах ожидается сильный с порывами 15-18 м/с.

Температура воздуха составит 8-13 градусов со знаком плюс, в южных районах - до плюс 15 градусов.