К ликвидации последствий урагана в Гомельской области привлекли осужденных

В ликвидации последствий урагана в Гомельской области задействованы 270 человек, отбывающие наказание в исправительных учреждениях открытого типа и находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях. Об этом сообщила пресс-служба МВД РБ.

Согласно информации, по состоянию на 5 июля участие в разборах завалов, ремонтных и подсобных работах в области приняли 272 лица из числа спецконтингента - кто отбывает наказание в исправительных учреждениях открытого типа и находится в ЛТП.

Как сообщил начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло, к ликвидации последствий стихии в регионе привлекаются также неработающие граждане, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

"Всего, начиная с 16 июля, свою лепту в восстановление пострадавших регионов внесли 474 гражданина, имеющих судимость", - сказал Шастайло, слова которого приводит пресс-служба МВД.