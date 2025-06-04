В Беларуси на 5 июня объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси на 5 июня из-за шквалистого ветра, ливней, гроз и града объявлен оранжевый уровень опасности. Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в четверг будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни и град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 3-8 м/с, при грозах местами возможно шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, в западных районах - 16-18 градусов тепла. Днем будет от 24 до 29 градусов выше нуля, по югу местами - до плюс 31.