В Беларуси на 17 июля вновь объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз.

Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, грозы прогнозируются на большей части территории. При грозах местами возможны сильные ливни. В дневные часы местами при грозах может быть шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Ожидается переменная облачность. Ночью местами, а по юго-востоку во многих районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью +12-18°С, местами +10-11°С, максимальная днем +21-27°С.