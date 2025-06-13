Сейм Латвии запретил русский язык в интернет-банках и голосовых меню

Главным языком очного и удаленного взаимодействия кредитных учреждений с клиентом в любой среде, в том числе в интернет-банках, должен быть латышский, а в качестве дополнительной опции разрешены официальные языки стран ЕС или кандидатов в ЕС, в число которых русский не входит. Такие поправки в закон в четверг, 12 июня, в окончательном чтении утвердил Сейм Латвии.

Согласно законопроекту, основным языком взаимодействия банка с клиентом в цифровой среде, общении, документах и в очном обслуживании является латышский. На реализацию соответствующего требования кредитным учреждениям отводится срок до 30 сентября 2026 года, передает портал LSM+.

"В кредитных учреждениях рабочим языком, безусловно, должен быть латышский. Поэтому поправками мы еще больше усилим использование государственного языка, четко указав, что в латвийских банках клиенты имеют право получать финансовые услуги на латышском языке", - приводит пресс-служба Сейма слова Анды Чакши ("Новое Единство"), председателя ответственной за продвижение поправок парламентской бюджетной комиссии.

Поправки также позволяют им самостоятельно решить, язык какой страны - члена ЕС или кандидата в ЕС использовать в качестве дополнительной возможности для связи с клиентом в цифровой среде, приложении, на сайте, колл-центрах.

На данный момент кандидатами на вступление в ЕС являются Босния и Герцеговина, Черногория, Молдова, Северная Македония, Грузия, Албания, Сербия, Турция и Украина.

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент и опубликовать официальное издание Latvijas vēstnesis.