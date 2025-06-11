Ученые Финляндии разработали новую методику лечения слепоты роговицы

Университет Тампере разработал метод лечения слепоты роговицы с помощью 3D-печати, который может решить проблему нехватки доноров роговицы во всем мире. Об этом сообщает Yle.

Ученый Пиру Грёнроос разработал метод, который можно использовать для создания клеток, подобных эндотелию роговицы, из стволовых клеток человека.

Отмечается, что эндотелиальные клетки, полученные из стволовых клеток, могут восстановить зрение у людей с роговичной слепотой в будущем.

Повреждение этих клеток вследствие болезни или травмы значительно ухудшает зрение, они не регенерируют самостоятельно, а их количество у человека уменьшается с возрастом.

До сих пор единственным методом лечения повреждения эндотелия была трансплантация роговицы от умершего донора. Количество людей, нуждающихся в трансплантации, намного превышает количество доноров.

Согласно исследованию 2013 года, потребность в трансплантациях превысила количество доноров в 30 раз и почти 13 миллионов человек в мире ожидали операции.

Грёнроос преуспел в биопечати дифференцированных эндотелиальных клеток.

Ранее исследовательская группа успешно напечатала внешний слой роговицы (эпителий) и средний слой (строму). Эндотелиальная печать дает возможность создать полноценную роговицу.

«Готовый продукт все еще нуждается в дальнейшей доработке», - сказал Грёнроос.

Он продолжит свои исследования по удалению нежелательных клеток, которые мешают печати, пишет издание.