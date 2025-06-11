Скоростную электричку в аэропорт Минска обещают запустить до 2029 года. Такой срок озвучил заместитель гендиректора Компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев.

По его словам, идет формирование источников финансирования.

«Это долго проектировалось, обсуждалось. Были в прошлом году общественные обсуждения этого проекта. В этом году принято решение приступить к строительству. Сейчас формируются источники финансирования. Мы как парк определенные мероприятия планируем сделать. Сроки реализации — до 2028-2029 годов, когда пойдут первые составы», - сказал Коротеев, которого цитирует БелТА.

По его словам, скоростная электричка будет отправляться с центрального железнодорожного вокзала в Минске и следовать параллельно автомобильной трассе М2, которая ведет в аэропорт и возле Кургана Славы поворачивает налево. Необходимую инфраструктуру придется строить практически с нуля, поэтому на время реализации такого сложного проекта закладывается несколько лет.

Ранее власти собирались запустить поезда из Минска в аэропорт к 2027 году.