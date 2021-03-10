Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 298 123 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 марта 2021 года выросло до 298 123 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 2063 человек.

Выздоровели и выписаны 288 613 (+564) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 609 человек (8,66% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 032 074 (+7030) теста на коронавирус.