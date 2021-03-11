Последнее обновление: 11.03.2021 16:54

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 298 960 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 марта 2021 года выросло до 298 960 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 7 до 2073 человек.

Выздоровели и выписаны 289 622 (+1009) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2070 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 837 человек (4,98% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 048 874 (+16800) теста на коронавирус.

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