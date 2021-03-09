Последнее обновление: 09.03.2021 15:14

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 297 514 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 марта 2021 года выросло до 297 514 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 2055 человек.

Выздоровели и выписаны 288 049 (+852) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2055 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1073 человека (13,38% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 025 044 (+8018) теста на коронавирус.

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