Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 302323 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 марта 2021 года выросло до 302323 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 2095 человек.

Выздоровели и выписаны 293485 (+1299) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2095 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 995 человек (5,36% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5101314 (+18579) тестов на коронавирус.