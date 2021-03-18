Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 306524 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 марта 2021 года выросло до 306524 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2130 человек.

Выздоровели и выписаны 297502 (+1319) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2130 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1254 человек (6,07% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5159848 (+20653) тестов на коронавирус.