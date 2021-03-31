Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 321 807 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 31 марта 2021 года выросло до 321 807 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2247 человек.

Выздоровели и выписаны 3012320 (+1337) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2247 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1213 человек (6,51% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 368 412 (+18628) тест на коронавирус.