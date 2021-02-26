Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 284 500 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 февраля 2021 года выросло до 284 500 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1957 человек.

Выздоровели и выписаны 274 743 (+1597) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1957 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 602 человека (8,23% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 861 238 (+19 458) тестов коронавирус.