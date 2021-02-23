Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 280 428 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 февраля 2021 года выросло до 280 428 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1930 человека.

Выздоровели и выписаны 270289 (+861) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1930 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 972 человека (13,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 806 777 (+7 367) тестов коронавирус.