Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 241 133 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 января 2021 года выросло до 241 133 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1678 человек.

Выздоровели и выписаны 227 068 (+2 143) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1678 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 651 человека (10,54% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 399 367 (+15 666) тест коронавирус.