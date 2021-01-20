Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 230 494 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 января 2021 года выросло до 230 494 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1610 человека.

Выздоровели и выписаны 214 366 (+2 292) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1610 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 778 человек (11,81% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4295374 (+15060) тестов коронавирус.