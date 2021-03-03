Количество умерших от коронавируса в Беларуси превысило 2000 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 марта 2021 года выросло до 290447 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2002 человек.

Выздоровели и выписаны 280766 (+1316) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2002 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1311 человек (7,11% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 933 973 (+18451) теста на коронавирус.