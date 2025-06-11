Около четверти иммигрантов в Германии думают о выезде – опрос

Примерно четверть иммигрантов в Германии думают о возвращении в родную страну или выезде куда-то еще; таких особенно много среди высококвалифицированных специалистов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института исследований трудоустройства.

Опрос установил, что 26% работающих в Германии иммигрантов думают о выезде. 3% (что может соответствовать примерно 300 тысяч человек) уже строят конкретные планы для реализации этого намерения, сообщает Tagesschau.

Доля тех, кто думает о возвращении или переезде, особенно высока среди людей с высшим образованием и иммигрантов из Европы.

Причинами таких настроений называют личные причины, налоговое давление, бюрократию и недовольство политическими тенденциями. В случае личных причин часто речь идет об объединении с семьей. Те, кто думают о выезде не в родную страну, часто объясняют это экономической ситуацией и карьерными планами.

Те, кто думают о выезде, чаще всего планируют возвращаться в Польшу, Румынию, Турцию, Украину. Среди иммигрантов, которые думают о новом переезде не в родную страну, часто нацеливаются на Швейцарию, США, Испанию.

"Как раз те иммигранты, которые приехали с целью трудоустройства или обучения, лучше образованы, более экономически успешны и хорошо выучили язык, чаще, чем остальные, думают о выезде или говорят, что имеют конкретные планы эмиграции", – отметил исследователь Института Лукас Ольбрих, отметив, что это "именно те, в ком нуждается Германия, чтобы обеспечить себе квалифицированных работников".

"Беженцы также упоминают об опыте дискриминации как одном из важных факторов", – отмечают исследователи.

Впрочем, 57% опрошенных планируют и дальше оставаться в Германии.

Исследование основывается на онлайн-опросе около 50 тысяч иммигрантов, сбор данных проводился в течение декабря 2024 – апреля 2025 года.