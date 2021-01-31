Соратники Навального призвали Байдена ввести санкции против ближайшего окружения Путина

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил письмо на имя президента США Джо Байдена список из 35 россиян, "играющих ключевую роль в пособничестве Путину", и призвал лишить их доступа к американским финансовым учреждениям и запретить въезд в США.

Об этом сообщил в субботу, 30 января, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков в ходе видеозвонка с несколькими американскими журналистами, передает DW.

Данные санкции будут гораздо более эффективными, чем предыдущие меры США и их союзников, направленные на сдерживание действий Кремля, отметил он. Глава ФБК указал, что до сих пор штрафные меры Соединенных Штатов и ЕС были нацелены в основном на менее высокопоставленных представителей РФ, которые не владеют активами за границей и не ездят на запад, поэтому данные ограничения не принесли должного результата.

В разговоре с американскими журналистами Ашурков сообщил, что фигурантов списка из 35 человек можно разделить на три категории, пишет издание USA Today. В первую входят "близкие друзья и кошельки Путина" - богатые россияне, которые, по его словам, хранят деньги российского президента и его окружения. Среди прочих в этом списке числится миллиардер Роман Абрамович и заместитель председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Во вторую группу попали чиновники российского правительства, участвующие в подавлении политических и гражданских свобод в России, в третью - оперативники, причастные к преследованию Навального и Фонда борьбы с коррупцией, отмечает USA Today.

В свою очередь CNN сообщает, что в направленном Байдену списке фигурирует также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По словам авторов письма, он "покрывал отравление Навального" и препятствовал усилиям по его эвакуации на лечение в Германию. По данным телеканала, восемь человек из 35 вошли в "приоритетный шорт-лист", ФБК призвал ввести санкции против них в первую очередь.

При этом Ашурков заявил, что не существует единственно верного решения для того, чтобы настоять на освобождении Навального, который после возвращения из Германии был арестован до 15 февраля, а также для изменения агрессивной тактики Кремля в отношении Запада. Вместе с тем "что-либо меньшее", чем санкции против ближайшего окружения Путина, не заставит российские власти изменить политику, говорится в письме, имеющемся в распоряжении CNN.

Одновременно Ашурков указал, что команда Навального планировала обнародовать список после того, как будет собрано полное досье в отношении фигурирующих в нем лиц, но арест оппозиционера продемонстрировал необходимость незамедлительных действий.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности президента США Эмили Хорн подтвердила получения письма ФБК.