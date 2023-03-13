Документальный фильм "Навальный" получил премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", награду Американской киноакадемии приняли Юлия Навальная, жена Алексея, их дочь Дарья, сын Захар и режиссер фильма Дэниел Роэр.

"Я хотел бы посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным в мире, - сказал режиссер фильма Дэниел Роэр, получая золотую статуэтку "Оскара". - Алексей, мир не забыл твое важное послание - все мы не должны бояться противостоять диктаторам и авторитаризму".

"Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной. Держись, моя любовь", - сказала на вручении премии Юлия Навальная, передает BBC.

Картина канадского режиссера Дэниела Роэра, рассказывающая об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и его возвращении в Россию, была впервые показана в январе 2022 года на фестивале независимого кино Sundance, где она получила приз зрительских симпатий. Этот документальный фильм также стал лауреатом британской премии "Бафта".