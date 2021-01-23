Россия протестует в поддержку Навального (обновляется)

В России стартовали акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии.

Власти РФ жестко реагируют на проявления гражданской солидарности с оппозиционером и повсеместно применяют тактику расправы над протестующими, отработанную режимом Лукашенко. Пушкинская площадь в Москве уже полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции. Закрыта Красная площадь. На подъездах к столице РФ замечена бронетехника.

14:45 На улицы вышли Краснодар и Рязань

14:10 Люди вышли в Казани, Набережных челнах, Ижевске, Тамбове, в Екатеринбурге и Ульяновске столкновния с полицией

13:50 В Санкт-Петербурге перекрыта Дворцовая площадь, по минскому сценарию закрыты часть станций метро

13:20 Проходят митинги в Саратове, Иваново, Магнитогорске

13:00 Огромное количестве людей вышли в Уфе, Братстке, Екатеринбурге, в Кемероо стычки протестующих с полицией

12:40 В Санкт-Петербурге полиция перекрывает главные улицы города

12:30 На Пушкинской площади в Москве начались задержания

12:20 В Новосибирске противостояние протестующих и полиции, люди встали в сцепку

12:00 Большая колонна протестующих в Омске

11:40 – Акция протеста проходит в Новокузнецке. Люди скандируют «Путин – вор!», автомобилисты сигналят в поддержку.

11:30 – Люди вышли на марш в Абакане, столице Хакасии.

11:00 – Тысячи людей выходят на главную площадь Иркутска. Среди кричалок: «Мы не уйдём!» и «Жулики и воры, пять минут на сборы!». Много людей собралось у здания администрации города. Они скандируют: «Жыве Беларусь!»

10:40 - Во Владивостоке бойцы ОМОНа начали жесткий разгон участников акции.

10:25 - Акция солидарности проходит в Улан-Удэ.

09:45 - Во время акции в Благовещенске силовики задержали не менее 10 человек. Среди них есть несовершеннолетний и журналист Андрея Афанасьева.

09:25 - В видеотрансляции штаба Навального во Владивостоке сообщается о массовых задержаниях участников акции. Полностью перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жалуются на снижение скорости мобильного интернета.

08.25 - В Хабаровске силовикам во время проходившей там акции дали команду: "Хватать всех подряд!". Это попало на видео в эфире местного штаба Навального. После этого ОМОН начал массовые задержания.

Полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина. Несколько автозаков, наполненные людьми, уехали, но задержания ОМОНом на площади Ленина продолжаются.

Еще до начала акций сотрудники полиции в Хабаровске перекрыли несколько центральных улиц. Полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади.

Также задержан и доставлен в отделение полиции глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, сообщил адвокат Константин Бубон. В коротком видеоролике, записанном перед задержанием, Ворсин призвал освободить оппозиционера,а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.