Российские власти одобрили изъятие биткоинов в пользу государства

Российские власти согласовали введение механизма изъятия криптовалюты в рамках уголовных дел. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, признающие цифровые активы имуществом, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Документ предусматривает порядок действий следствия и создает условия для наложения ареста на криптовалюты.

Поправки уточняют, как следователи могут изымать криптовалюту. В зависимости от способа хранения активы либо переводят на специализированные адреса, либо изымают устройства, где хранятся кошельки или коды доступа. Такая мера направлена на сохранение средств и блокировку операций с ней до завершения уголовного дела.

Однако эксперты обращают внимание на сложности реализации. Например, владельцы могут отказаться предоставлять доступ к кошелькам или скрыть носители, а правоохранители столкнуться с проблемами при работе с международными криптоплатформами, которые не всегда сотрудничают с российскими органами. Кроме того, нет отлаженного механизма продажи конфискованных цифровых активов в доход государства.

В случае принятия поправок криптовалюта сможет использоваться при квалификации преступлений, таких как хищения, мошенничество или коррупция. Аресты активов позволят блокировать их, а в случае обвинительного приговора возможно изъятие средств в пользу государства.

Юристы добавили, что хотя блокчейн позволяет отслеживать операции, отсутствие технического доступа к ключам или паролям может стать препятствием. Для преодоления этих сложностей потребуется участие специалистов или международное взаимодействие.