В России разрабатывают механизм конфискации биткоинов в пользу государства

Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) разрабатывает механизм конфискации биткоинов для передачи в доход государства. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов.

По его словам, методика изъятия криптовалют формируется на основе реального уголовного дела, а цифровое золото является «проблемным активом».

«Сейчас мы с соответствующими полномочными органами вырабатываем методику реализации этого вида финансовых инструментов», - пояснил глава ФССП.

В июле 2023 года Никулинский районный суд Москвы изъял у бывшего следователя Марата Тамбиева 1032,1 BTC в доход государства. В октябре 2024 года его приговорили к 16 годам колонии по делу о получении взятки в размере более 2718 BTC (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн.

Аристов заявил, что вопрос о том, как конфисковывать криптовалюту, до сих пор не решен. По его словам, первоочередной задачей является создание законодательной базы, которая бы регулировала обращение «соответствующих» биткоинов в России.

Напомним, 7 марта депутат Антон Горелкин сообщил, что формирование SBR в РФ «пока не обсуждается» на государственном уровне. Заявление прозвучало на фоне учреждения крипторезерва в США, который предусматривает хранение конфискованных цифровых активов.