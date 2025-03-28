Белорусские танкисты отправятся в РФ перенимать опыт в боевой подготовке. Это следует из сообщения пресс-службы Минобороны.

«Военнослужащие танкового подразделения Вооруженных Сил Беларуси отправляются на обучение в Россию. На базе 333-го Центра боевой подготовки танкисты пройдут совместную подготовку, в ходе которой проведут этап слаживания в составе подразделения. Программа обучения разработана с учетом опыта современных вооруженных конфликтов», - говорится в сообщении.

По словам, начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майора Владимира Белого, это плановое мероприятие. Оно предусмотрено планом двустороннего военного сотрудничества с вооруженными силами Российской Федерации.

«Это возможность перенять передовой опыт в боевой подготовке. Основой центра является подразделение инструкторов, которое осуществляет подготовку подразделений в зоне специальной военной операции. Они активно делятся опытом с нашими военнослужащими», - сказал Белый.