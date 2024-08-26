Беларусь и РФ начнут тестировать электронную подпись после ноября

Москва и Минск после ноября 2024 года приступят к тестированию применения универсальной электронной подписи. Об этом газете "Известия" сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач.

В перспективе это облегчит сотрудничество бизнеса двух стран, уточнил он. Сейчас уже организовано изготовление технических средств, которые будут безвозмездно переданы оператору доверенной третьей стороны.

Также обозначены и сроки передачи оборудования — это как раз ноябрь, подчеркнул замминистра.

Кроме того, Беларусь и Россия обсуждают ряд проектов в сфере цифровизации, среди которых вопрос производства 4G- и 5G-оборудования и интеграции порталов госуcлуг.