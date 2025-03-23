На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара на нефтебазе

Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел ночью на нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, – потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», - говорится в сообщении.

При этом одновременно продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров. Также после ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 кв. м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров.

«К тушению пожара привлечены группировки МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области, а также техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края, 4 пожарных поезда. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники», - информирует оперштаб.

Пожар на нефтебазе вблизи станицы Кавказская начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков дронов. Работа предприятия была приостановлена, оттуда эвакуировали 30 работников дежурной смены, пострадавших не было. Был поврежден трубопровод между резервуарами.

Площадь горения изначально составила 20 кв. м, но к вечеру 19 марта выросла до 4250 кв. м. К утру 20 марта она уменьшилась до 3750 кв. м.