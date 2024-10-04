В Пермском крае произошел пожар на нефтебазе

На частной нефтебазе в деревне Осенцы к юго-западу от Перми произошел пожар.

Как сообщает региональное управление МЧС, огонь охватил емкости с топливом на площади до 20 тысяч квадратных метров.

Утверждается, что пожар удалось локализовать, не допустив распространения огня на жилые дома. Пока причина возгорания не установлена. МЧС рассматривает две версии: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

Это второй крупный пожар на российских нефтехранилищах за минувшую ночь. В Воронежской области, которую в очередной раз атаковали украинские беспилотники, обломки одного из БПЛА упали на территорию нефтебазы. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что загорелась пустая цистерна и пострадавших нет.