Последнее обновление: 20.03.2025 18:07

В РФ рассмотрят закон о признании криптовалют имуществом

На рассмотрение правительства РФ направили законопроект о признании криптовалют имуществом для решения вопросов ареста и конфискации активов. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«Кропотливая совместная работа проведена по вопросу необходимости признания цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства, разрешения вопросов о наложении на цифровую валюту ареста и признания ее вещественным доказательством, а также определения особенностей изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий», - сказал чиновник.

Согласно информации, СК добивается внедрения этих положений как минимум с 2021 года. Тогда Бастрыкин заявил, что иначе «трудно эффективно противодействовать незаконным операциям с цифровыми активами».

В марте в Reuters узнали о применении криптовалют в нефтяных сделках РФ.

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