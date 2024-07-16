Последнее обновление: 16.07.2024 16:23

В РФ одобрили законопроект об экспериментальных расчетах в криптовалютах

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект по созданию экспериментальных правовых режимов (ЭПР), позволяющий Банку России создать площадку для использования криптовалют в международных расчетах.

Документ наделяет ЦБ РФ функциями регулятора. При этом проект автоматически выводится из-под действия федеральных законов как экспериментальный, сообщает Интерфакс.

Программа ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке предусматривает использование цифровых валют как валютной ценности, определяет права и обязанности сторон при совершении операций с криптовалютами, а также регулирует деятельность контролирующих органов в этой области.

ЦБ РФ в срок не позднее 10 дней должен информировать ФСБ и Росфинмониторинг о выявлении рисков в ходе мониторинга деятельности ЭПР.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 23 июля.

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