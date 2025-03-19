Мосбиржу в РФ рассматривают как участника эксперимента по торговле криптовалютой

Министерство финансов в первую очередь рассматривает Московскую биржу как одного из участников эксперимента по торговле криптовалютой. Об этом в кулуарах Crypto summit журналистам заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

"Естественно, когда готовились эти инициативы, ключевым предложением изначально было рассмотреть текущую биржевую инфраструктуру. У нас есть большие биржи, Мосбиржа, в первую очередь, которые, как я сказал, они могли бы справиться с этим функционалом без проблем. Та же торговля, только другой инструмент. Для любой биржевой площадки, в принципе, это не так сложно. Поэтому мы их рассматриваем, я бы сказал, в первую очередь как участников", - сказал Чебесков, которого цитирует ТАСС.

Замминистра отметил, что сложным остается вопрос, распространять ли это на множественное количество участников или создавать новых участников.

"Потому что тут надо оценить плюсы и минусы. С одной стороны, это некая тоже конкуренция и возможность посмотреть, как пойдет у разных участников. С другой стороны, это размывание ликвидности, больше администрирования. Это все-таки эксперимент, это все-таки не полноценное регулирование. Пока мы говорим, что это эксперимент", - добавил он.

ЦБ РФ 12 марта сообщил, что сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима смогут совершать только "особо квалифицированные" инвесторы. Такой статус граждане смогут получить в случае, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.